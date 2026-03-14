ಶನಿವಾರ, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಶನಿವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:16 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:42
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:37
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ರಿಂದ 10:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
