ಸೋಮವಾರ, 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಂಗಳವಾರ 2026

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:00 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಂಗಳವಾರ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 06-18
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 06-41
ರಾಹು ಕಾಲ:
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಂಗಳವಾರ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ ಗಂ. 23-29
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನತಿಥಿ: ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಗಂ. 25-20
  • ಋತುವಸಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಉತ್ತರಾಯಣ
