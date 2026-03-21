ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 16 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-21
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-40
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಗಂ.
  • ಸಂವತ್ಸರಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
