ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 15 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
Last Updated : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-21
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-40 ,
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
