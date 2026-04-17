ಗುರುವಾರ, 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-20
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-40
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
