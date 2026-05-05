ಸೋಮವಾರ, 4 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 05 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 4 ಮೇ 2026, 23:04 IST
Last Updated : 4 ಮೇ 2026, 23:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 05 ಮೇ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:11
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:43
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 03:00 ರಿಂದ 04:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT