ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 30 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಭಾನುವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:42 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:42 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ
  • ವಾರ30 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ
