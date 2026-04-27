ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, ಮಂಗಳವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:50 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 14
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06: 42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03: 00 - 04: 30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಳೆ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
