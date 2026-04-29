ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, ಬುಧವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:40 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 14
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12: 00 - 01: 30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಳೆ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
