ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, ಗುರುವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:35 IST
Last Updated : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:35 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06: 13
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06: 42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01: 30 - 03: 00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಳೆ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
