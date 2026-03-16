ಸೋಮವಾರ, 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮೀನ
