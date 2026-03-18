ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 39
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಶತಭಿಷ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮೀನ
