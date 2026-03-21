ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 37
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
