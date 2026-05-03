ಶನಿವಾರ, 2 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 03, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 2 ಮೇ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 2 ಮೇ 2026, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 :12
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 43
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, ಮೇ 03, 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
