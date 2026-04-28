ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಮೇ 1, ಶುಕ್ರವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:40 IST
Last Updated : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:40 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:13
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06: 42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 - 12:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, 01 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಳೆ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT