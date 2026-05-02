ಶನಿವಾರ, 2 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಮೇ 2, ಶನಿವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 1 ಮೇ 2026, 23:54 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:13
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 -10:30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 2026ರ ಮೇ 2
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಳೆ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೇಷ
Panchanga
