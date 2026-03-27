ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:32 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-33
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
