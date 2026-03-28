ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:57 IST
Last Updated : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:57 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-33
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-39
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಷ್ಯ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
