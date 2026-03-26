ಗುರುವಾರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:52 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-34
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
