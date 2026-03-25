ಬುಧವಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:24 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-35
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುವಸಂತ
  • ಮಾಸಮೀನ
