ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 30 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಭಾನುವಾರ– ದಿನಚರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ
Published 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:47 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ವಿದೇಶಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿದೆ. ಸುಖ-ದುಃಖದ ಸಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ವಂತಾಗುವುದು. ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರದಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಬದಲಾದ ದಿನಚರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಭೇದ-ಭಾವ, ತಾರತಮ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಆಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಓಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಚಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಿರೋವೇದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.
ತುಲಾ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೇವತಾರಾಧನೆಯು ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಿರಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಧನು
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪುತ್ರನ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಮಕರ
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನಸ್ಕರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ
ರಾಜಕೀಯದವರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
