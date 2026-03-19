ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscope
ದಿನ
ವಾರ
ಮಾಸ
ವಾರ್ಷಿಕ
ಯುಗಾದಿ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭ
Published 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
author
ಮೇಷ
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರು 3, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ವ್ಯಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಕುಜ ರಾಹುಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭ. ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಬಹುದು. ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಶುಭಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೋರ್ಟು–ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಜಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕುಜಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಆದಾಯ 11, ವ್ಯಯ 5; ಆರೋಗ್ಯ 0, ಅನಾರೋಗ್ಯ 4; ರಾಜಪೂಜ 4, ರಾಜಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ವೃಷಭ
ಶನಿಯು ಮೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು, ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶನಿಯ ಅವಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಂಧು–ಮಿತ್ರರಿಂದ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು; ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಧನಶೇಖರಣೆಯಾದರೂ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ; ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯಗಳ ಮೂಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ದುರ್ಗಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರಿ. ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಆದಾಯ 5, ವ್ಯಯ 14; ಆರೋಗ್ಯ 4, ಅನಾರೋಗ್ಯ 5; ರಾಜಪೂಜ 3, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರು ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ, ಮಾಂದಿಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಬುಧ, ರಾಹು ಮತ್ತು ದಶಮದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರರಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಧನಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೈಭವದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಕೋರ್ಟ್‌ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬುಧ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಿಸಿ. ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 8, ವ್ಯಯ 11; ಆರೋಗ್ಯ 6, ಅನಾರೋಗ್ಯ 6; ರಾಜಪೂಜ 0, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಉಚ್ಚ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ರವಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಬುಧ ಇರುವರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ವ್ಯಯಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಲಾಭ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಬಂಧುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಲಾಭ. ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನವಿರಲಿ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಈಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 8, ವ್ಯಯ 2; ಆರೋಗ್ಯ 3, ಅನಾರೋಗ್ಯ 2; ರಾಜಪೂಜ 1, ರಾಜ ಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಸಿಂಹ
ಸೋಂಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನಿಂದ ಧನಲಾಭ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಧನಸಹಾಯ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣ ಗಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಯೋಗ. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ. ಮೂಳೆ ದೋಷಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ, ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ, ಶಿವರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಯ 5, ವ್ಯಯ 5; ಆರೋಗ್ಯ 1, ಅನಾರೋಗ್ಯ 1; ರಾಜಪೂಜ 4, ರಾಜಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಕನ್ಯಾ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಆರನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೇತು 12ನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಕ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯವಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಯೋಗ. ಬಂಧುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ, ವಿಷ್ಣು‌ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 8, ವ್ಯಯ 11; ಆರೋಗ್ಯ 6, ಅನಾರೋಗ್ಯ 6; ರಾಜಪೂಜ 0, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ತುಲಾ
ಗುರುವು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ರಾಹು ಬುಧ ಐದನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಕೇತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರಿಗೆ, ಆಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಿರುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೂತ್ರಸಂಬಂಧಿ ದೋಷಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನಗಳ ಯೋಗ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಈಶ್ವರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಧ್ಯಾನ–ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 5, ವ್ಯಯ 14; ಆರೋಗ್ಯ 4, ಅನಾರೋಗ್ಯ 5; ರಾಜಪೂಜ 3, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಗುರು 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವರು. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಇರುವರು. ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚು. ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಲ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾಲ. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದುರ್ಗಾ, ಶನೀಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.‌ ಆದಾಯ 11, ವ್ಯಯ 5; ಆರೋಗ್ಯ 0, ಅನಾರೋಗ್ಯ 4; ರಾಜಪೂಜ 4, ರಾಜಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಧನು
ಸದ್ಯ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವನು. ಶನಿ ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ವಕ್ರೀಯಾಗುವನು. ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವನು. ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ರವಿ ಇರುವರು. ಗುರುವಿನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ದೊರೆತರೂ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಆರಾಧನೆ, ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 14, ವ್ಯಯ 11; ಆರೋಗ್ಯ 5, ಅನಾರೋಗ್ಯ 2; ರಾಜಪೂಜ 3, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಮಕರ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವನು. ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧರು ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇತು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿರುವನು. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ; ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸೆಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ಧನಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ. ವಕ್ರೀಶನಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಹಾನಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪವಾದಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಡ್ತಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕದಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ. ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು. ರೈತರು ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದ, ಶನೈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 2, ವ್ಯಯ 8; ಆರೋಗ್ಯ 6, ಅನಾರೋಗ್ಯ 4; ರಾಜಪೂಜ 4, ರಾಜಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಕುಂಭ
ಗುರು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ರಾಹುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೀನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಇದ್ದರೂ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಬಾಂಧವರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವ. ಕೋರ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತರೂ ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ದ್ರವರೂಪಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಧ್ಯಾನ, ಆಂಜನೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 2, ವ್ಯಯ 8; ಆರೋಗ್ಯ 6, ಅನಾರೋಗ್ಯ 4; ರಾಜಪೂಜ 4, ರಾಜಕೋಪ 2; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ಮೀನ
ನಿಂತುಹೋಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಪೂಜ್ಯರ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನೂತನ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ದಾನ–ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೇವಕ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಇದ್ದ ಕಿರಿ ಕಿರಿಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶಿವ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ 14, ವ್ಯಯ 11; ಆರೋಗ್ಯ 5, ಅನಾರೋಗ್ಯ 2; ರಾಜಪೂಜ 3, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3
21 minutes ago
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT