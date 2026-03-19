ಯುಗಾದಿ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭ

ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರು ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ, ಮಾಂದಿಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಬುಧ, ರಾಹು ಮತ್ತು ದಶಮದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರರಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಧನಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೈಭವದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬುಧ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಿಸಿ. ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ.
ಆದಾಯ 8, ವ್ಯಯ 11; ಆರೋಗ್ಯ 6, ಅನಾರೋಗ್ಯ 6; ರಾಜಪೂಜ 0, ರಾಜಕೋಪ 5; ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3