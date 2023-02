ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ 4.3 ತೀವ್ರತೆ ಭೂಕಂಪ

ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್‌: ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಕ್ಟರ್‌ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

‌ಸಿಕ್ಕಿಂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುಕ್ಸೋಮ್‌ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಯುಕ್ಸೋಮ್‌ ಪಟ್ಟಣ ರಾಜಧಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್‌ನಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಯುಕ್ಸೋಮ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕೀ. ಮೀಟರ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

