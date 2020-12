'ದೆಹಲಿ ಚಲೋ' ಚಳವಳಿಗೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತರ ಬೆಂಬಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಹೊರ ವಲಯದ ಸಿಂಗು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ರೈತರಿಗೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

A group of farmers from Rajasthan join the protest at Singhu (Delhi-Haryana) border against Centre's farm laws

A farmer says,"Around 500 farmers from Rajasthan are reaching here soon. PM said many times that MSP will be protected. So,what's the problem in putting it in writing?" pic.twitter.com/SVVCmHQH1f

