ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಧರಣಿಗೆ ಯೋಜನೆ: ಎಎಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಧರಣಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಘವ್‌ ಛಡ್ಡಾ, ಅತಿಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಛಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಎಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಎಎಪಿ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

AAP demands investigation in the massive corruption of ₹2500 crore by BJP ruled MCD pic.twitter.com/DbrGZnwDGo

ಇನ್ನುಳಿದ ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜೀವ್‌ ಝಾ, ರೀತುರಾಜ್‌ ಗೋವಿಂದ್‌ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

After MLA @MLARituraj and MLAs @raghav_chadha, @KuldeepKumarAAP and @Sanjeev_aap have also been arrested by Delhi police for a peaceful protest against misappropriation of Rs. 2457 cr in BJP-led MCD.

Amit Shah and his police can put us in jail, but they can't suppress our will. pic.twitter.com/F00swAupZo

— AAP (@AamAadmiParty) December 13, 2020