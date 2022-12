ನನಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ: BJP ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗೋರಖಪುರ್ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ನಟ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಆಜ್ ತಕ್’ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ನೀವೇ (ರವಿ ಕಿಶನ್) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರವಿ ಕಿಶನ್, ‘ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

BJP MP Ravi Kishan blames Congress Party for him having four kids!😂😂😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/KBXQhWrNbO

