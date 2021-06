ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಾವು?: ವೈದ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ಆಗ್ರಾ: ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದ ‘ಪರಾಸ್’ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪರಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಅರಿಂಜಯ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮೋದಿ ನಗರವು ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

