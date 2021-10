ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಂಬೈ: ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಕೈದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಗ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅ. 28ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಮೀನಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ ಶನಿವಾರದ ವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.

Aryan Khan will be released from Arthur Road prison by noon today along with some other prisoners: Jail official

