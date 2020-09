ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ 

ನವದೆಹಲಿ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 3,320 ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 55 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

I want to remind the members that battle against COVID-19 is far from over. I wish to inform the house that government is taking all necessary measures to prevent the spread of COVID-19 in India: Union Health Minister Harsh Vardhan in Rajya Sabha — ANI (@ANI) September 15, 2020

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದಾಜು 14 ಲಕ್ಷದಿಂದ 29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 37,000-78,000 ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್, ಎನ್‍95 ಮಾಸ್ಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Lockdown prevented approximately 14 lakh to 29 lakh cases & 37,000 to 78,000 deaths. These 4 months were utilised to created additional health infrastructure, enhance human resource & produce within Indian critical elements such as PPE kits, N95 masks&ventilators: Health Minister https://t.co/FAsszplh9x — ANI (@ANI) September 15, 2020

COVID-19 testing is about 1 million tests per day which translates to 720 tests per million population per day, much higher than that stipulated by WHO which 140 tests per million per day. A total of 55189226 samples were tested as of Sept 11: Health Minister Harsh Vardhan in RS — ANI (@ANI) September 15, 2020

ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 720 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿನಕ್ಕೆ 140 ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5,51,89,226 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಲಕ್ಷದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 90,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.