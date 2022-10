ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಭೇಟಿ

ಕೋಲ್ಕತ: ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ಆಪಾದಿಸಿದೆ.

ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್‌, ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ್‌ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ ಸಂಸದ ರಾಜು ಬಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಗುರಿ ಶಾಸಕ ಶಂಕರ್‌ ಘೋಶ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Today, I called on Sri Ashok Bhattacharya, Ex-State Minister, former Mayor of SMC and MLA Siliguri at his residence to exchange Diwali Greetings.

I was accompanied by @DrShankarGhosh MLA Siliguri and other Dist and Mandal Karyakartas.#happydiwali pic.twitter.com/teJDQEQw8z

— Raju Bista (@RajuBistaBJP) October 24, 2022