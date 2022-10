ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ’ ಭಾನುವಾರ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ ಚಾಕಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ‘ಗೋಮಾಂಸ’ವಿದೆ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Why 2 #BoycottCadbury ❓

👉 Because it contains Beef and is

Halal Certified. It means

👉 Cadbury is making Hindus to eat beef in the name of Sweets.

👉 They are funding Jihadi Terrorists through Halal Certification.

👉 Hindus must stop consuming anti Hindu Cadbury products. pic.twitter.com/l2b4zePxB7

— Kantara (@Shiv_1630) October 30, 2022