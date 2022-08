ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿ ಆ. 24ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ನಾಯಕ ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ಸಿಬಿಐ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ‘ಎಎನ್ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ₹16.97 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

West Bengal | TMC Birbhum district president Anubrata Mondal sent to CBI custody till August 24 in the cattle smuggling case.

