1,032 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆ ನಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,032 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದಳ (ಸಿಬಿಎನ್‌)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಿಬಿಎನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

In one of the biggest destruction operations conducted over 2 weeks in Himachal Pradesh, officers of Central Bureau of Narcotics (CBN) destroyed 1032 hectares (12,900 bighas) of illicit cannabis (ganja) cultivation

Details: https://t.co/oDmibGBqEn pic.twitter.com/NresJibzJ3

— PIB India (@PIB_India) September 20, 2022