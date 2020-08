ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂನ ವರಿಷ್ಠ, ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್‌ ಒವೈಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಇಂದು ತಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಭಾವುಕನಾದೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ 450 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೂ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ,’ ಎಂದು ಒವೈಸಿ ಹೇಳಿದರು.

Congress is equally responsible for the demolition of Babri Mosque. These secular parties have been completely exposed: AIMIM chief Asaduddin Owaisi #RamMandir pic.twitter.com/euIfdgzQG4

— ANI (@ANI) August 5, 2020