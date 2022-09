ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಕಮಲನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

#RajasthanPoliticalCrisis | Congress high command asks MP Congress chief Kamal Nath to immediately arrive in Delhi. He is further likely to mediate in Rajasthan Congress crisis: Sources

(File Pic) pic.twitter.com/Ey8ZEcR6Bv

— ANI (@ANI) September 26, 2022