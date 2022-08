ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮೊಘಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಅಬ್ದುಲ್

ಗುವಾಹಟಿ: ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಮೊಘಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ (ರಾಜರ) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊಘಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ನಾನು ಮೊಘಲನಲ್ಲ. ಅವರ ವಂಶಸ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಮೊಘಲರ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

#WATCH | Guwahati, Assam: Congress MP Abdul Khaliq says, "...India, which was divided into small (princely) states, was given the form of Hindustan. So I'm proud of the Mughals, but I'm not a Mughal,not their descendant. They gave a shape, the name Hindustan so I'm proud of them" pic.twitter.com/5423Cp3jTc

— ANI (@ANI) August 30, 2022