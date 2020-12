Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ 3.72 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 31,522 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 412 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 97,67,372 ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 92,53,306 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 1,41,772 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 37,725 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,72,293 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

With 31,522 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 97,67,372

With 412 new deaths, toll mounts to 1,41,772. Total active cases at 3,72,293

With 412 new deaths, toll mounts to 1,41,772. Total active cases at 3,72,293

Total discharged cases at 92,53,306 with 37,725 new discharges in the last 24 hours

