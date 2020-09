Covid-19 India Update: ಕಳೆದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 29,01,908ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆ ದರವು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆ ದರವು ಶೇ.30ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 37,69,524ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8,01,282 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 66,333 ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1,98,866, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 52,379, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 24,822, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 55,538, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ 15,849, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15,870 ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

