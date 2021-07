Covid-19 India Update: 35,342 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 483 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ದೃಢಪಟ್ಟ 35,342 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,12 93,062ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 483 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4,19,470 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ 38,740 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

India reports 35,342 new #COVID19 cases, 38,740 recoveries, and 483 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 3,12,93,062

Total recoveries: 3,04,68,079

Active cases: 4,05,513

Death toll: 4,19,470

Total vaccination: 42,34,17,030 pic.twitter.com/F6CfWWI219

— ANI (@ANI) July 23, 2021