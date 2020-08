Covid-19 India Update: 3.34 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, 29 ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 68,898 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 983 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6,92,028ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Spike of 68,898 cases and 983 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally in the country rises to 29,05,824 including 6,92,028 active cases, 21,58,947 cured/discharged/migrated & 54,849 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/nQiUNmqzXD

