Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,62,727 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 3,62,727 ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 4,120 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,37,03,665 ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ 1,97,34,823 ಮಂದಿ ರೋಗಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೀಗ 37,10,525 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. 2,58,317 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಕಳೆದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3,52,181 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.



