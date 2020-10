Covid-19 India Update: 75 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 55,722 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 579 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈವರೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 75,50,273ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1,14,610 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 66,63,608 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 7,72,055 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

India crosses 75-lakhs marks with 55,722 new #COVID19 cases and 579 deaths in last 24 hours

Total cases - 75,50,273

Active cases - 7,72,055 (dip by 11,256 since y'day)

Cured/discharged/migrated - 66,63,608 (rise by 66,399 since y'day)

Deaths - 1,14,610 (rise by 579 since y'day) pic.twitter.com/oJC9xg6D0w

— ANI (@ANI) October 19, 2020