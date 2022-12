ಕೋವಿಡ್‌ ಭೀತಿ: ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸದರು

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್‌ ಉಪತಳಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗುರುವಾರ ಸಂಸದರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.

ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಭಾಪ‍ತಿ ಜಗದೀಪ್‌ ಧನಕರ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar and Lok Sabha Speaker Om Birla wear a mask as the proceedings of Parliament begin today. A few MPs also mask-up. pic.twitter.com/LVABlV3jwZ

