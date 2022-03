Covid India Update| ಇಂದು 2,503 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: 27 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 2,503 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 27 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4,377 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 36,168 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 4,24,41,449 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5,15,877 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ 0.47 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 1,79,91,57,486 ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

India reports 2,503 fresh #COVID19 cases & 4,377 recoveries and 27 deaths in the last 24 hours.

Active case: 36,168 (0.08%)

Daily positivity rate: 0.47%

Total recoveries: 4,24,41,449

Death toll: 5,15,877

Total vaccination: 1,79,91,57,486 pic.twitter.com/7iuQySgYIG

— ANI (@ANI) March 14, 2022