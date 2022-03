Covid Inida Updates: ತುಸು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4,362 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4,362 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 66 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 5,15,102ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

COVID19 | India logs 4,362 new cases & 66 deaths in the last 24 hours; Active cases stand at 54,118 pic.twitter.com/K0DfPjZU6C

— ANI (@ANI) March 7, 2022