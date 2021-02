ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ₹250ಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ₹250ಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ಡೋಸೆಜ್‌ಗೆ ₹ 250 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

The cost of the COVID19 vaccine at private hospitals has been capped at Rs 250 per dose, including Rs 100 as a service charge: Official sources

Vaccination at government facilities will be free of cost.

— ANI (@ANI) February 27, 2021