ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು 'ಎಜುಕೇಷನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟಾಪ್‌ 10 ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌, ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲೆಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದ್ವಾರಕಾದ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಕಾಸ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಈ ಶಾಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಮುನಾ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಕಾಸ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

