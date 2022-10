ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಯೋಧರಿಂದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌) ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಬಿಜಿಬಿ) ಯೋದರು ಸಿನಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಫುಲ್ಬರಿ ಸಮೀಪದ ಭಾರತ–ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಧರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ 176ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಯೊಧರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

West Bengal | Border Security Force's (BSF) 176 Battalion exchanged sweets with Border Guard Bangladesh (BGB) at Fulbari, India-Bangladesh border near Siliguri, to mark the occasion of #Diwali pic.twitter.com/GtQd5XRK38

