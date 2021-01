ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಯುಪಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂದಣಿ, ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ದೆಹಲಿ–ಮೀರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿಯಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೂನಿಯನ್ (ಬಿಕೆಯು) ಸದಸ್ಯರು ಗುಂಪುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಧರಣಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ರೈತರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕೆಯು ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮೀರತ್, ಭಾಗಪತ್, ಬಿಜ್ನೌರ್, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಮೊರಾದಬಾದ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಾಜಿಪುರ್‌ನ ಯು.ಪಿ.ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕೆಯು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದಲೂ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್‌ ಹಿರಿಯ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಲಾನಿಧಿ ನೈಥಾನಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ಮುಖಂಡ ಟಿಯಾಕತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ ಮೀರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೃತಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಯು.ಪಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭದ್ರತೆಯುನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರ್‌ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 133ರ ಅನ್ವಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್‌ ಏಕ್ತಾ ಮಂಚ್‌ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್‌ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ತಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಜಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ... ಬಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ

Delhi Minister Satyendar Jain & AAP MLA Raghav Chadha arrive at Singhu border where farmers are protesting against farm laws.

"We're here to inspect arrangement of water & toilets done by us. Police stopped movement of water tankers so that they can't reach here" says S. Jain pic.twitter.com/uliCUFJURv

— ANI (@ANI) January 29, 2021