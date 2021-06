ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲು, ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವರು ‘ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ‘ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೂ ಆದ ದೇವೇಗೌಡರು ‘ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಏನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು ದೇವೇಗೌಡರು?

Am happy to learn that the dialogue between the Union government and leaders of J&K went well, and there was a frank exchange of ideas on a number of issues including restoration of statehood and assembly polls. The people of J&K deserve peace, progress and democracy.

